Dopo le vittorie di Novara e Modena la Germania ci riprova | ma l’Italia della VNL fa sul serio

La Germania si presenta con un volto ormai consolidato, simile a quello visto nelle scorse settimane. Diversa, invece, è la situazione dell’ Italia, che ha modificato sensibilmente il proprio assetto e ora si propone con una formazione molto più solida rispetto a quella sperimentale vista a Novara e Modena, dove le tedesche erano riuscite a imporsi due volte su tre. A Rio, l’approccio azzurro è ben più deciso: poche rotazioni, idee chiare e la voglia di iniziare forte questo primo ciclo di partite, che sarà fondamentale per costruire una classifica serena in vista della Final Eight di Lodz. La sfida con la Germania arriva subito dopo l’impegno con gli Stati Uniti, squadra vice-campione olimpica ma in campo con molte seconde linee. 🔗 Leggi su Oasport.it