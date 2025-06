Dopo gli smacchi Putin è furibondo Telefonata col Papa e con The Donald

Dopo gli smacchi, la tensione tra Mosca e il mondo si infiamma ulteriormente. Putin, furibondo e in chiamata con papa Francesco e Trump, manifesta il suo disappunto, rifiutando un incontro diretto con Zelensky. La diplomazia sembra l’unica via, anche se le strade si fanno impervie. La crisi si fa sempre più complessa, e il rischio di escalation cresce di ora in ora. Continua a leggere.

Il capo del Cremlino ringrazia Leone per l’aiuto a risolvere la crisi, però rifiuta un faccia a faccia con Zelensky. «Voglio la diplomazia, lui cerca l’escalation». Trump: «Reagirà ai blitz ucraini, la pace non sarà immediata». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo gli smacchi, Putin è furibondo. Telefonata col Papa e con The Donald

