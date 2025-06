dopo andrea bajani già vincitore dello strega giovani nadia terranova conquista il secondo posto con 226 voti anche nella cinquina ufficiale a seguire elisabetta rasy con 205 voti le trame dei 5 libri finalisti

A Benevento, tra il suggestivo scenario del Teatro Romano, sono stati svelati i finalisti del Premio Strega 2025, un momento di grande emozione per il mondo letterario italiano. Dopo Andrea Bajani, vincitore dello Strega Giovani, Nadia Terranova conquista il secondo posto con 226 voti, consolidando il suo ruolo tra le protagoniste di questa stagione. Scopriamo insieme le trame dei cinque libri finalisti e lasciamoci incuriosire da questo viaggio tra parole e storie indimenticabili.

A l Teatro Romano di Benevento sono stati annunciati i libri che parteciperanno alla fase finale del Premio Strega 2025. L'anniversario di Andrea Bajani (Feltrinelli, proposto da Emanuele Trevi), proclamato ieri vincitore del Premio Strega Giovani, guida la cinquina con 280 voti. Letture estive: sei libri da mettere in valigia dal Premio Strega Segue Quello che so di te di Nadia Terranova (Guanda, proposto da Salvatore Silvano Nigro) che si classifica al secondo posto con 226 voti. Va ad Andrea Bajani il Premio Strega Giovani 2025, Nadia Terranova seconda Ad aggiudicarsi il terzo e quarto posto Elisabetta Rasy, con Perduto è questo mare (Rizzoli, proposto da Giorgio Ficara), con 205 voti e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa, proposto da Walter Veltroni), 180 voti in ex aequo con Michele Ruol, autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori, proposto da Giuseppe Antonelli), 180 voti.