Dopo 30 anni la mensa Caritas del Giotto si trasferisce Tappa a San Domenico e nuova location in autunno

Dopo 30 anni di servizio dedicato alla comunità, la mensa Caritas del Giotto si prepara a un nuovo capitolo: il trasferimento a San Domenico e una moderna location prevista per l’autunno. Un cambiamento che segna una tappa importante nel cammino di solidarietà e prossimità, con tempi e modalità annunciati dalla Diocesi di Arezzo. Dopo tre decenni di aiuto e speranza, la mensa continuerà a essere un punto di riferimento...

Lo spostamento era stato annunciato mesi fa dal Comune, quando furono presentati i lavori di riqualificazione della piazza. Oggi è la diocesi di Arezzo a chiarire i tempi e le modalità con cui la mensa della Caritas verrà trasferita. Dopo 30 anni infatti il servizio, al quale si sono rivolte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Dopo 30 anni la mensa Caritas del Giotto si trasferisce. Tappa a San Domenico e nuova location in autunno

