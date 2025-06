Dopo 25 anni il mafioso Giovanni Brusca è libero | uccise Falcone nella strage di Capaci

Dopo 25 anni di reclusione e quattro in regime di libertà vigilata, Giovanni Brusca torna ufficialmente libero, riaccendendo il dibattito sulla giustizia e la redenzione. Ex capomafia di San Giuseppe Jato, Brusca è tristemente noto per aver orchestrato la strage di Capaci che portò alla morte del giudice Falcone. La sua uscita dal carcere solleva interrogativi cruciali sulla pena, sulla memoria e sulla giustizia nel nostro Paese.

Giovanni Brusca è tornato un uomo libero. Dopo 25 anni di reclusione – gli ultimi quattro vissuti in regime di libertà vigilata – si è ufficialmente concluso il suo percorso giudiziario. Brusca, ex capomafia di San Giuseppe Jato, è noto per aver innescato l’esplosione del 23 maggio 1992 in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Dopo l’arresto nel 1996, scelse la strada della collaborazione con la giustizia, ottenendo così una forte riduzione della pena. La rabbia dei familiari: “Così non c’è giustizia”. La scarcerazione di Brusca ha generato profonda indignazione tra i familiari delle vittime della mafia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dopo 25 anni il mafioso Giovanni Brusca è libero: uccise Falcone nella strage di Capaci

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni - Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Segui queste discussioni su X

Dopo anni di disinteresse, l’Italia torna a investire nei carri armati. Il vecchio Ariete verrà finalmente aggiornato, ma resta il divario con i modelli stranieri. Su #SkyInsider vediamo con @Lorenzo_Borga_ cosa prevede il piano del Ministero della Difesa https: Partecipa alla discussione

È finita dopo 18 anni la latitanza di Mohamed Tadimouti, condannato all'ergastolo nel '97 per un omicidio maturato nell'ambito dello scontro tra clan scatenato dalla 'Nuova camorra organizzata' di Raffaele Cutolo, a cui il ricercato era affiliato. L’uomo si trovava Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Venticinque anni dopo le stragi di Mafia del 1992: Fu un colpo di stato