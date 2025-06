Donzelli | Spero che il referendum fallisca Santanchè? Sta lavorando molto bene può continuare a farlo

Giovanni Donzelli, figura chiave di Fratelli d’Italia, sottolinea l’importanza di continuare a promuovere il decreto sicurezza durante l’estate, mentre esprime ottimismo sul possibile fallimento del referendum. Con una strategia ben definita, il partito si prepara a parlare ai cittadini e a rafforzare la propria posizione, incoraggiando un dibattito acceso e coinvolgente. La domanda su una campagna per il ‘vado ma non voto’ apre nuovi scenari politici che meritano attenzione e analisi approfondite.

"Nelle prossime settimane e mesi estivi abbiamo deciso di fare una campagna per raccontare il decreto sicurezza". A dirlo ai giornalisti, al termine dell'Esecutivo Nazionale, è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chiediamo a Donzelli se in questi giorni ci sarà anche una campagna per promuovere il ' vado ma non voto ' annunciato dalla premier nei giorni scorsi, in riferimento ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. "Tutte le scelte sono legittime, non votare non è una delegittimazione del referendum che prevede il quorum – spiega Donzelli – è un non riconoscersi nei contenuti di chi ha proposto i referendum".