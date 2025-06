Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti stasera su Rai3 | ospiti e anticipazioni di giovedì 5 giugno 2025

Questa sera su Rai3, Piero Chiambretti torna con l’irriverente “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, un programma capace di mescolare comicità, emozioni e temi di attualità. Tra ospiti sorprendenti e discussioni coinvolgenti, la puntata promette di essere imperdibile. Non perderti questa serata ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili, perché l’appuntamento di stasera potrebbe riservare sorprese che cambieranno il modo di vedere le cose.

“ Donne sull’orlo di una crisi di nervi “, il programma presentato da Piero Chiambretti torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 5 giugno 2025. Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti su Rai3: ospiti di stasera 5 giugno 2025. Stasera, giovedì 5 giugno 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “ Donne sull’orlo di una crisi di nervi “, il il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento trasmesso in prima serata su Rai3. Piero Chiambretti con un parterre di ospiti è pronto a raccontare ed esplorare, ancora una volta, l’universo femminile con ironia, leggerezza e profondità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it