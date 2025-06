Donnarumma tra PSG e Nazionale | sfida alla Norvegia con Haaland all' orizzonte

Donnarumma, tra impegno con il Psg e la speranza di brillare con l'Italia, si prepara alla sfida cruciale contro la Norvegia all’orizzonte. Con Haaland pronto a mettere alla prova la sua abilità, il nostro portiere deve affrontare un panorama difensivo che si fa sempre più fragile. Gigio rappresenta molto più di un muro tra i pali: è il cuore pulsante della nostra nazionale. La domanda ora è: riuscirà a colmare il vuoto davanti a lui?

Il problema è che davanti a lui il vuoto si allarga ogni giorno di più, altrimenti alla vigilia di Norvegia-Italia si potrebbe stare molto tranquilli, con un fresco campione d’Europa per club a oscurare la porta. Gigio Donnarumma è qualcosa di più di un gigante tra i pali, a maggior ragione dopo aver vinto la Champions con il Psg dal quale non sembra intenzionato a separarsi presto. Peccato che la difesa di Spalletti anche ieri abbia dovuto registrare un cambio in corsa, con Daniele Rugani chiamato in extremis dopo l’infortunio che ha tolto dal gruppo anche Matteo Gabbia. Cuore diviso. Ti aspetteresti un Donnarumma carico a mille dopo aver portato la prima Champions sotto la Tour Eiffel, e invece: "Ho faticato a godermi appieno il successo nella finale di Monaco, perché c’erano dei miei fratelli che hanno sofferto per la sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net