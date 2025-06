Donnarumma | Quelli dell’Inter fratelli! Caso Acerbi? Dico questo

Gianluigi Donnarumma, protagonista tra i pali e leader della Nazionale, si apre in esclusiva a Tuttosport a pochi giorni dal delicato match contro la Norvegia. Tra riflessioni sul ruolo di Acerbi e il contributo dei compagni dell’Inter, emerge un ritratto di responsabilità e solidarietà. In un contesto di tensione e attesa, Donnarumma dichiara: «E’ un orgoglio...», lasciando intendere che la vera forza dell’Italia risiede nella compattezza del gruppo.

Donnarumma ha parlato a due giorni da Norvegia-Italia a Tuttosport. Il portiere e capitano della Nazionale azzurra così sui giocatori dell’Inter e su Acerbi. ACERBI – Il capitano Gianluigi Donnarumma parla a Tuttosport della scelta di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione in Nazionale: « Di sicuro Ace ci avrebbe fatto comodo, ma ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Chi viene qui sa che deve dare tutto. E’ un orgoglio incredibile far parte della Nazionale, fin da bambino sogni di indossare questa maglia e di darle tutto». INTERISTI – Donnarumma sulla vittoria del Psg contro l’Inter in finale di Champions League: « C’era stato un grande abbraccio a Monaco a fine gara, mi ha fatto piacere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma: «Quelli dell’Inter fratelli! Caso Acerbi? Dico questo»

