Donnarumma la priorità è il rinnovo col Psg ma ancora non c’è l’intesa | City Inter e Napoli alla finestra Schira

Fresco della Champions vinta con la maglia del Psg, Gigio Donnarumma è attualmente impegnato in Nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali che l’Italia giocherà contro Norvegia (domani, ore 20:45) e Moldavia (9 giugno, 20:45). Intanto, alla vigilia del match, continuano a susseguirsi indiscrezioni di mercato riguardo il suo prossimo futuro. L’esperto Nicolò Schira, ad esempio, parla di intesa per il rinnovo non ancora raggiunta con il club francese e di Napoli (ma non solo) alla finestra aspettando evoluzioni. Schira sul futuro di Donnarumma. Di seguito quanto scritto da Schira sul suo account “X”: “La priorità di Gigio Donnarumma è ancora quella di estendere il contratto con il Psg anche se al momento non c’è un accordo per il rinnovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it