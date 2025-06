Donnarumma Juventus | la verità sul rinnovo di contratto col Psg Qual è l’idea di Gigio per il suo futuro cosa c’è dietro le voci in vista dell’estate

Le voci sul futuro di Gianluigi Donnarumma infiammano il calcio italiano e non solo. Con il suo attuale contratto in scadenza al PSG, cresce l’attenzione delle big, Juventus in prima fila. Ma qual è la verità dietro queste speculazioni? Gigio tiene i piedi per terra, preferendo concentrarsi sul presente, anche se l’estate si avvicina e le decisioni importanti sono ormai alle porte. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del portiere...

Donnarumma Juventus: qual è la verità sul rinnovo di contratto col Psg. Cosa pensa Gigio sul suo futuro, cosa c’è dietro le voci per l’estate. Questa mattina sono emerse nuove voci sull’interesse della Juventus per Gianluigi Donnarumma. Ora, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la priorità di Gigio resta il rinnovo con il Paris Saint-Germain, anche se al momento non è stato trovato un accordo definitivo. L’ultima proposta del club francese prevede un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 8 milioni di euro all’anno, più 2 milioni di bonus legati a performance e obiettivi. Nel frattempo, altri club importanti come Manchester City, Inter e Napoli seguono con attenzione la situazione, pronti a intervenire qualora Donnarumma decidesse di non prolungare con il PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juventus: la verità sul rinnovo di contratto col Psg. Qual è l’idea di Gigio per il suo futuro, cosa c’è dietro le voci in vista dell’estate

