Donnarumma Juve tutto vero | i bianconeri si stanno muovendo sottotraccia sul portiere del PSG! Cosa può succedere

Donnarumma alla Juventus: un’ipotesi che sta facendo tremare il mondo del calcio. I bianconeri si stanno muovendo sotto traccia per portare il giovane portiere del PSG in Italia, aprendo così nuovi scenari per il mercato estivo. Cosa potrebbe succedere? Le prossime settimane saranno decisive per svelare se questa suggestiva trattativa diventerà realtà o resterà solo un affascinante sogno di mercato.

nel corso di questa estate. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere che si è appena laureato campione d’Europa con il Paris Saint-Germain nella finalissima di Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese il mercato Juve si sta muovendo sulle tracce del giocatore, che potrebbe lasciare Parigi nel corso di questa estate. I bianconeri ci stanno provando sottotraccia, ad oggi l’unico club che sta facendo passi concreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve, tutto vero: i bianconeri si stanno muovendo sottotraccia sul portiere del PSG! Cosa può succedere

Donnarumma Juve: rinnova col Psg dopo la vittoria della Champions? L’ex obiettivo bianconero reagisce così alla domanda sul futuro, cosa ha detto - Donnarumma, fresco vincitore della Champions League, ha rinnovato il suo contratto con il PSG, lasciando i tifosi della Juventus con l'amaro in bocca.

La #Juventus si sta muovendo sotto traccia per #Donnarumma. La proprietà vuole incrementare lo zoccolo azzurro nello spogliatoio e non è da escludere che Gigio lasci il #PSG durante la sessione estiva di #calciomercato. Tweet live su X

? Enzo Raiola a Radio Sportiva: "Mai escluso un ritorno di Donnarumma al Milan. È giovane, devo 'spremere' ancora per 10 anni! In Italia però manca un progetto forte, a parte l'Inter. Milan e Juve in riorganizzazione. Ma nella vita… mai dire mai." Tweet live su X

