Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il PSG, potrebbe presto tornare in Serie A, il suo primo amore. Con il contratto in scadenza nel 2026, le possibilità di un ritorno al Milan sembrano più che mai concrete. Dopo la finale, sono già iniziati i primi confronti tra club e agente: l’orizzonte è aperto e tutto lascia pensare a un ritorno in rossonero. La prossima stagione potrebbe riservare una grande sorpresa ai tifosi milanisti.

Donnarumma ha appena vinto la Champions col PSG da grande protagonista. Il suo contratto scade però ancora a giugno 2026 È tutt’altro che impossibile il ritorno in Serie A di ‘Gigio’ Donnarumma, fresco vincitore della Champions League e, soprattutto, ancora in scadenza di contratto col PSG nel giugno del 2026. “Abbiamo avuto un confronto con il club dopo la finale e a breve ne riparleremo. Tutto senza nessuna fretta”, ha dichiarato il suo agente Enzo Raiola dopo il summit in sede Inter per parlare del futuro del suo assistito Cocchi. Donnarumma in Serie A, ma non all’Inter: decisione presa (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma in Serie A: ritorno al Milan, decisione presa

