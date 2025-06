donnarumma il psg gli ha offerto 10 milioni per il rinnovo ma l intesa non c è ancora schira

Donnarumma al centro dell’attenzione, tra il trionfo in Champions e le voci di mercato che infiammano il suo futuro. Con il PSG che gli ha offerto 10 milioni per il rinnovo, la trattativa resta aperta, mentre il portiere si concentra sulla Nazionale in attesa di decidere il prossimo passo. Le indiscrezioni di Schira alimentano il gossip: sarà ancora il Paris a essere la sua casa? La risposta si avrà presto sul campo e...

Fresco della Champions vinta con la maglia del Psg, Gigio Donnarumma è attualmente impegnato in Nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali che l'Italia giocherà contro Norvegia (domani, ore 20:45) e Moldavia (9 giugno, 20:45). Intanto, alla vigilia del match, continuano a susseguirsi indiscrezioni di mercato riguardo il suo prossimo futuro. L'esperto Nicolò Schira, ad esempio, parla di intesa per il rinnovo non ancora raggiunta con il club francese e di Napoli (ma non solo) alla finestra aspettando evoluzioni. Schira sul futuro di Donnarumma. Di seguito quanto scritto da Schira sul suo account "X": "La priorità di Gigio Donnarumma è ancora quella di estendere il contratto con il Psg anche se al momento non c'è un accordo per il rinnovo.