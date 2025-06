Donnarumma FS | 1200 cantieri al giorno puntiamo a portare l’alta velocità anche sotto la Manica

Donnarumma FS, con i suoi 1200 cantieri al giorno, si impegna a portare l’alta velocità anche sotto la Manica, trasformando il panorama infrastrutturale europeo. Tra i protagonisti del panel dedicato a infrastrutture e digitale de Il giorno della Verità, Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Gruppo FS, ha condiviso il suo approccio realistico e innovativo alla modernizzazione ferroviaria. Un passo deciso verso un futuro di connessioni più rapide e sostenibili.

Tra i protagonisti del panel dedicato a infrastrutture e digitale de Il giorno della Verità – l'evento organizzato oggi a Palazzo Brancaccio dal nostro quotidiano - c'è anche Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS. Intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, Donnarumma ha affrontato con realismo e visione il nodo della modernizzazione del sistema ferroviario italiano, a partire da uno dei temi più caldi per i cittadini: la puntualità.

Fs, Donnarumma: "Investimenti per 100 miliardi in 10 anni, 1.200 cantieri sulla rete" - Ci sono 1.200 cantieri sulla rete. È un progetto sfidante". Lo ha detto l'ad di Fs, Stefano Donnarumma ... tutti i giorni viaggiano 9mila treni al giorno".

Fs, ogni giorno 1.200 cantieri ma non taglia i treni: «Più pianificazione per evitare disagi» - «La manutenzione non si esaurirà nel 2025, i cantieri ci saranno per anni — constata Donnarumma — stiamo facendo un grande lavoro di pianificazione, organizzazione del lavoro e stiamo ...

Treni, cantieri e lavori Pnrr: Donnarumma mette in guardia sui cantieri - Treni tra cantieri e lavori Pnrr. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma – parlando in audizione alla commissione Trasporti alla Camera – mette in ...