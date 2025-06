Donna stuprata in un bar a Roma il gip | Gravi indizi colpevolezza per 28enne fermato

Una tragica vicenda scuote Roma: un grave episodio di violenza si è consumato in un bar di viale Eritrea, dove una donna è stata brutalmente stuprata e sequestrata. Il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti del 28enne coinvolto, disponendo i domiciliari. La comunità chiede giustizia e riscatto, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

(Adnkronos) – "Sussistono gravi indizi di colpevolezza" per il 28enne romano accusato di aver violentato e sequestrato una donna nel suo bar in viale Eritrea. Lo ha stabilito il gip di Roma, che ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari per M.B. Per il giudice "le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro anche in quelle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

