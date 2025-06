Donna si lancia dal quinto piano per salvarsi da un in incendio | morta

Un gesto di coraggio estremo e disperato: una donna brasiliana di 48 anni si è lanciata dal quinto piano nel tentativo di sfuggire a un incendio che stava devastando il suo appartamento in viale Abruzzi, a Milano. La scena, drammatica e toccante, ci ricorda il coraggio e la lotta per la sopravvivenza in momenti di emergenza. Purtroppo, nonostante il suo gesto eroico, il suo sacrificio si è concluso tragicamente.

Una donna brasiliana di 48 anni è morta dopo essersi gettata nel vuoto nel tentativo disperato di salvarsi da un incendio. Il fatto è avvenuto in viale Abruzzi a Milano, poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

Donna lancia gattini dall'auto in corsa sull'A16: Denunciata una 30enne di Avellino - Una tragica vicenda è avvenuta sull'autostrada A16, nei pressi di Tufino, dove una donna di 30 anni di Avellino ha lanciato due gattini da un'auto in corsa.

