Donna morta a Milano nell' incendio in viale Abruzzi si è lanciata dal quinto piano per sfuggire alle fiamme

Tragedia a Milano: un incendio in viale Abruzzi ha sconvolto la città, portando alla drammatica perdita di una donna che, per sfuggire alle fiamme, si è lanciata dal quinto piano. Un episodio che scuote il cuore e ricorda quanto la sicurezza debba essere sempre una priorità. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.

Milano, incendio in un edificio in viale Abruzzi: una donna è morta dopo essersi lanciata dal quinto piano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna morta a Milano nell'incendio in viale Abruzzi, si è lanciata dal quinto piano per sfuggire alle fiamme

