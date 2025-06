donata bergamini chi è la sorella del calciatore denis bergamini morto nel 1989

Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, ha dedicato anni della sua vita alla ricerca della verità sulla tragica scomparsa del fratello, un calciatore simbolo di talento e sofferenza. Dopo lunghe battaglie legali, l’1 ottobre 2024 è arrivata una condanna importante: Isabella Internò è stata condannata a 16 anni per l’omicidio di Denis. Con questa sentenza, la verità emerge e la giustizia inizia un nuovo capitolo, restituendo dignità e serenità alla memoria di Denis.

Donata Bergamini, sorella di Donato, o Denis, Bergamini, il centrocampista del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989 al chilometro 40 della Statale Jonica, a Roseto Capo Spulico, ha dovuto aspettare anni per ottenere la giustizia che chiedeva da tempo. L'1° ottobre 2024 è arrivata la condanna in primo grado a 16 anni di carcere per Isabella Internò, per quanto accaduto a suo fratello. “Con la sentenza per omicidio è emersa la verità. Ora può volare in pace”, ha dichiarato al Corriere della Sera la sorella dell'ex calciatore subito dopo la sentenza. E sulla ex di Denis, che per lungo tempo ha difeso la tesi del suicidio, ha poi rimarcato: “Vedere Isabella Internò non mi ha fatto nessun effetto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it