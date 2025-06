donare il 5x1000 alla scienza una scelta che sa di futuro

ha bisogno di speranza e di una cura. Donare il 5x1000 alla scienza significa investire nel futuro, supportando ricerche innovative e progetti che cambiano vite. È un gesto semplice che può fare la differenza: insieme possiamo creare un mondo più sano e più equo. Perché ogni contributo, anche minimo, ha il potere di trasformare il nostro domani.

Destinare il 5x1000 alla ricerca scientifica è una scelta concreta per contribuire al progresso medico, sostenere l’innovazione e migliorare la vita di migliaia di persone. Si tratta di una quota dello 0,5% dell’IRPEF che ogni contribuente può devolvere, in fase di dichiarazione dei redditi, a enti e fondazioni impegnati in ambito scientifico e sanitario. Un gesto volontario, gratuito per il contribuente, ma dal valore inestimabile per chi lavora ogni giorno per trovare nuove cure, sviluppare terapie più efficaci e offrire speranza a chi lotta contro malattie complesse. Negli ultimi anni, i fondi raccolti attraverso il 5x1000 hanno permesso di finanziare numerosi progetti di ricerca in tutta Italia, spesso portati avanti da ospedali, laboratori e fondazioni che operano in stretta collaborazione con il mondo accademico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net