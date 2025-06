domani il calendario serie a si comincia il 24 agosto si gioca anche a natale

La nuova stagione di Serie A si avvicina, pronta a regalare emozioni e sorprese fin dall’inizio. Con un calendario che parte il 24 agosto e si conclude il 24 maggio, il 2025/26 promette continuità e suspense, senza pause natalizie e con due turni infrasettimanali. Un’organizzazione pensata per mantenere alta l’adrenalina e coinvolgere i tifosi fino all’ultimo minuto. Ma quali sono i criteri alla base di questa programmazione? Scopriamolo insieme.

