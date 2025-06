Domani il calendario Serie A 2025 26 | le novità in arrivo

Domani sarà il giorno in cui sveleremo il calendario della Serie A 2025/2026, una stagione ricca di novità e sorprese. La Lega ha deciso di mantenere un formato asimmetrico, introducendo variazioni strategiche per aumentare l’emozione e garantire ordine pubblico. Preparatevi a scoprire un torneo ancora più coinvolgente, dove ogni derby e ogni sfida avranno un sapore unico. Ma quali saranno le altre sorprese di questa nuova avventura? Rimanete con noi per scoprirlo.

AGI - Anche quest'anno il calendario della Serie A 20252026 sarà asimmetrico. La Lega di Serie A, infatti, ha stabilito che " la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l' audience televisiva e l' affluenza negli stadi ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Domani il calendario Serie A 2025/26: le novità in arrivo

