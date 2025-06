Dolori al petto dimessa più volte dall’ospedale | muore 37enne

Nonostante i forti dolori toracici, la donna sarebbe stata dimessa con la diagnosi di crisi d'ansia.

In ospedale per dolori al petto ma per i medici è "ansia": Maria Mamone torna a casa e muore, aperta inchiesta - Maria Mamone è morta a 37 anni dopo essersi sentita male in casa: secondo il racconto dei famigliari, si era presentata più volte in pronto soccorso

Va in ospedale per dolori al petto: rimandata a casa, muore a 37 anni - La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni, Maria Mamone, di Pannaconi di Cessaniti, deceduta in casa. Secondo quanto denunciato dai familiari, la donna sar

Va in ospedale per dolori al petto, la rimandano a casa e muore - (ANSA) - VIBO VALENTIA, 05 GIU - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di

