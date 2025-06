Dl sicurezza scoppia caso Balboni | Pd M5S Avs e Iv scrivono a La Russa

Il dibattito sulla sicurezza in aula si riaccende con il caso Balboni, che ha suscitato forti polemiche tra le forze politiche. Opposizioni unite hanno scritto a La Russa, chiedendo sanzioni contro il senatore di FdI dopo l’episodio di ieri. Un episodio che rischia di lasciare un segno indelebile sul clima politico e sulla credibilità delle istituzioni. La vicenda promette di essere solo l’inizio di una battaglia più lunga e complessa.

(Adnkronos) – Dopo la rissa sfiorata ieri a Palazzo Madama, scoppia il caso Balboni. Le opposizioni unite – Pd, M5s, Avs e Iv – hanno infatti indirizzato una lettera al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per chiedere un intervento sanzionatorio nei confronti del senatore di Fdi, in seguito allo scontro in Aula, durante l'approvazione .