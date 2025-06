Dl sicurezza Schlein | È tutta propaganda porta solo repressione

Il dibattito sul dl sicurezza si infiamma, con Elly Schlein che denuncia una mera campagna di propaganda da parte del governo, ritenendo che le misure adottate portino solo repressione e sofferenza. La leader del Pd mette in discussione le politiche che, a suo avviso, sacrificano i diritti fondamentali in nome di un’apparente sicurezza. Ma quali sono davvero le conseguenze di queste leggi? È fondamentale approfondire per capire cosa ci riserva il futuro.

ROMA – “Questo decreto è tutta propaganda”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Live in Milano 2025’ su SkyTg24. “Ci devono spiegare quale sicurezza produce chiudere nelle carceri i bambini con le mamme.”, ha aggiunto la leader Dem. “Nella realtà – ha aggiunto Schlein – questo governo che parla tanto di . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dl sicurezza, Schlein: “È tutta propaganda, porta solo repressione”

In questa notizia si parla di: Schlein Sicurezza Tutta Propaganda

Ostruzione al decreto sicurezza alla Camera: seduta fiume fino all’alba. Schlein: “Useremo ogni minuto a disposizione” - Durante una lunga seduta notturna alla Camera, le opposizioni hanno messo in atto un ostruzionismo contro il decreto sicurezza, conducendo una maratona parlamentare che si è conclusa solo all'alba.

Dl sicurezza, Schlein: è tutta propaganda, porta solo repressione - Roma, 4 giu. (askanews) – “Questo decreto è tutta propaganda”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Live in Milano 2025’ su SkyTg24. “Ci devono spiegare quale sicurezza produce chiude ... Segnala askanews.it

Schlein: “Questo decreto è tutta propaganda. Non è più sicurezza, è repressione” - “Questo decreto è tutta propaganda, non è più sicurezza è più repressione”. Così la segretaria del Partito Democratico, ... Si legge su blitzquotidiano.it

Elly schlein critica il decreto sicurezza in discussione al senato: un passo indietro nella legislazione - Il decreto sicurezza in esame al Senato suscita critiche di Elly Schlein e esperti, che lo considerano più restrittivo del ddl sicurezza precedente e paragonabile al rigido Codice Rocco del 1930. Riporta gaeta.it

Immigrazione, Elly Schlein: Decreti Sicurezza? Hanno smantellato il sistema degli SPRAR