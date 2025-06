Dl Sicurezza Piantedosi rassicura | Nessun aggravio per le carceri

Il ministro Piantedosi rassicura: il Dl Sicurezza non comporterà alcun aggravio per il sistema carcerario. Con parole chiare e orientate alla tranquillità, assicurano che le modifiche legislative riguardano aumenti di pena minimi e misure operative come l’arresto in fragranza differita, senza sovraccaricare le strutture detentive. Una rassicurazione importante in un momento di crescente attenzione sulla giustizia e la sicurezza.

ROMA – "Non credo che ci sarà un impatto sul sistema carcerario, anche perché si tratta di aumenti di pena, in alcuni casi, veramente molto contenuti semplicemente alla possibilità di porre in essere, coerentemente con l'ordinamento generale, alcune misure come ad esempio l'arresto in fragranza differita o altre cose. Io sono convinto, e potremo poi

