Dl sicurezza ok con fiducia | in Senato è quasi rissa

Il dibattito sul dl Sicurezza si infiamma in Senato, dove l’approvazione con voto di fiducia ha quasi scatenato una rissa tra sostenitori e oppositori. La tensione è palpabile, con proteste e scontri che hanno caratterizzato tutta la seduta. Una giornata di grande fermento politico, che mette in luce come le divisioni siano ancora forti su questo tema delicato. Ma quale sarà il destino finale del provvedimento?

(Adnkronos) – Sfiorata la rissa in Senato sul dl Sicurezza, approvato ieri con 109 sì, 69 no e un astenuto. Il provvedimento anche stavolta è stato contestato duramente dalle opposizioni, che hanno occupato a inizio seduta, in stile manifestanti eco-ambientalisti, il centro dell'Aula. Poi durante tutta la durata dei lavori sono stati ripetuti gli scontri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl sicurezza, ok con fiducia: in Senato è quasi rissa

Mattarella: "Porre al centro sicurezza approvvigionamenti Ue con garanzie fiducia reciproca" - Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mettere al centro la sicurezza degli approvvigionamenti nell'Unione Europea, promuovendo garanzie di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

