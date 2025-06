Djokovic non ha paura di Sinner | So cosa aspettarmi Sono le partite che mi tirano fuori il meglio

Novak Djokovic dimostra ancora una volta di essere un autentico campione, affrontando ogni sfida con determinazione e cuore. La sua vittoria contro Zverev e la sfida imminente contro il numero uno al mondo Jannik Sinner sono la prova che queste partite tirano fuori il meglio di lui. Sono le sfide più dure a far emergere il suo spirito combattivo e la sua maestria. E ora, la grande domanda: cosa ci riserverà questa semifinale?

Novak Djokovic ha battuto in quattro set Alexander Zverev e si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2025. Il fuoriclasse serbo si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 6-2 6-4 sul Philippe Chatrier, togliendosi la soddisfazione di battere la terza testa di serie del tabellone e restando in corsa per il 25° titolo Major della carriera. Venerdì il 38enne di Belgrado sarà chiamato ad una grande impresa contro il numero uno al mondo Jannik Sinner. “Ho dimostrato a me stesso e agli altri che posso ancora giocare al massimo livello. Lavoro per vivere partite ed esperienze del genere. Battere uno dei migliori giocatori del mondo in uno dei tornei più importanti del mondo è quello per cui lavoro, per cui continuo a spingermi giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it