Djokovic il punto che distrugge Zverev | ovazione a Parigi

Il pubblico di Parigi è rimasto senza fiato di fronte a uno dei momenti più iconici di questa edizione di Roland Garros. Djokovic, con il suo talento senza tempo, ha regalato uno scambio epico di 41 colpi e 59 secondi, culminato con un dritto vincente che ha scatenato un’ovazione memorabile. A 38 anni, Nole dimostra ancora di essere il re indiscusso del tennis mondiale, e quel punto segna una svolta decisiva nel match.

Uno scambio durato 41 colpi e 59 secondi, vinto poi da Novak Djokovic grazie al suo dritto vincente. Probabilmente il punto più bello del Roland Garros, che ha fatto scattare in piedi il pubblico sulle tribune del Philippe Chatrier. A 38 anni, Nole continua a stupire grazie alla sua classe infinita, che sopravvive al tempo e agli infortuni. È stato quello il momento in cui, a metà del quarto set, l'avversario è crollato psicologicamente: il tedesco, sotto di 2 set a 1 e in svantaggio di 3-2, ha capito che avrebbe potuto fare nulla per ribaltare le sorti dell’incontro: “Non sapevo più che fare.", ha ammesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Djokovic, il punto che distrugge Zverev: ovazione a Parigi

