Disoccupazione NASpI l’Inps spiega il nuovo requisito delle 13 settimane CIRCOLARE

Se sei un lavoratore in cerca di assistenza, è fondamentale conoscere le nuove regole sulla disoccupazione NASpI. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un requisito delle 13 settimane, chiarito dall'Inps nella circolare n. 98 del 5 giugno. Questa novità potrebbe influire sui tuoi diritti e sull’accesso all’indennità, quindi resta aggiornato per non perdere opportunità importanti. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararti al meglio.

La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo un nuovo requisito per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Con circolare numero 98 del 5 giugno l'Inps spiega il nuovo requisito delle 13 settimane in presenza di specifiche condizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

