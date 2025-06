discariche abusive nel pisano sequestrate 21 tonnellate di rifiuti

Nel cuore del Pisano, un’energica operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di 21 tonnellate di rifiuti speciali e alla scoperta di discariche abusive. Questa brillante azione dimostra l’impegno costante per tutelare l’ambiente e contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio. Le ispezioni approfondite hanno svelato zone trasformate in discariche abusive, evidenziando quanto sia urgente un cambio di passo nella tutela del nostro territorio.

Pisa, 5 giugno 2025 – Maxi operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa nel quadro dell’intensificazione dei controlli in materia ambientale: sono state sequestrate 21 tonnellate di rifiuti speciali e due aree con rifiuti abbandonati in modo indiscriminato. Le ispezioni, condotte dai finanzieri del Gruppo di Pisa, della Compagnia di Pontedera e della Compagnia di San Miniato, hanno permesso di identificare zone trasformate in discariche abusive nei comuni di Pisa, Ponsacco e San Miniato. In una di queste operazioni, il Gruppo di Pisa ha individuato un'area privata, circondata da una recinzione in città, dove erano stati lasciati rifiuti edili e di demolizione come calcinacci, mattoni, sanitari in ceramica e pneumatici, stimati in circa 70 metri cubi, depositati senza alcuna protezione impermeabile, esponendo l'area a ulteriori possibilità di sversamenti illegali. 🔗 Leggi su Lanazione.it