Disagi idrici resta inattivo lo sportello Amam dedicato ai Quartieri

Gli sportelli AMAM, un punto di riferimento per i cittadini dei quartieri, sono stati sospesi senza preavviso, lasciando molte persone senza supporto in un momento di crescente disagio idrico. Questo servizio, molto apprezzato e fondamentale per il decentramento, rappresenta una connessione diretta tra amministrazione e comunità . La decisione di inattivarlo solleva preoccupazioni e interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull’attenzione alle esigenze territoriali.

Un servizio apprezzato visti soprattutto i continui disagi, ma sospeso di punto in bianco. Parliamo degli sportelli attivati da Amam per informare i cittadini rimasti "chiusi" come fa notare il presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto. "Che il decentramento non sia neanche.

