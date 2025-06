Diritto alla casa a Napoli occupato il Teatro San Carlo | “Basta sfratti e Airbnb”

Nel cuore di Napoli, i comitati per il diritto all'abitare hanno scelto un gesto simbolico: occupare il prestigioso Teatro San Carlo, alzando la voce contro sfratti e Airbnb. Una protesta che si inserisce nel contesto del summit dell’UNESCO, evidenziando le tensioni tra patrimonio culturale e emergenza abitativa. La città si anima di voce e passione: scopri come questa azione possa cambiare il futuro del territorio.

I comitati per il diritto all'abitare hanno occupato il Teatro San Carlo di Napoli. I manifestanti contestano anche il summit dell'Unesco in corso in città . 🔗 Leggi su Fanpage.it