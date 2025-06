DIRETTA | Calciomercato le news di giovedì 5 giugno | no comment Fabregas Chivu-Inter e Cruz Azul su Jovic

Il calciomercato di giugno entra nel vivo, con news, indiscrezioni e trattative che infiammano il mondo del calcio italiano e internazionale. Dalla possibile permanenza di Fabregas all'Inter alle mosse di Juventus, Napoli, Milan e Roma, ogni giorno riserva sorprese e colpi di scena. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime novità e aggiornamenti su trattative, rumors e acquisti importanti. E ora, scopriamo cosa si muove nel mercato!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Inter, “permanenza al Como?”: Fabregas non risponde – Calciomercato.it L’ Inter a caccia del sostituto di Inzaghi, con Fabregas che resta in cima ai desideri dei nerazzurri. Il Ds Ausilio incontra lo spagnolo a Londra, con l’obiettivo si sbloccare la situazione e incassare il via libera per l’attuale allenatore del Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, le news di giovedì 5 giugno: no comment Fabregas, Chivu-Inter e Cruz Azul su Jovic

In questa notizia si parla di: Giugno Calciomercato Inter Diretta

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

DIRETTA | Calciomercato, le news di giovedì 5 giugno - Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in ... Si legge su calciomercato.it

Inter, le news sull'allenatore in diretta: in serata incontro per chiudere con Chivu - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter, le news sull'allenatore in diretta: in serata incontro per chiudere con Chivu ... Lo riporta sport.sky.it

Calciomercato live, news oggi: Hojlund piace alll'Inter, Inzaghi ufficiale all'Al Hilal - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Si preannunciano giorni molti caldi con i club impegnati ... Si legge su ilmessaggero.it