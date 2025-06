diocesi di firenze tutte le nuove nomine come cambiano le parrocchie

A Firenze, il panorama ecclesiastico si ridisegna con le nuove nomine e trasferimenti annunciati dall’arcivescovo Gambelli. Con questo rinnovo, le parrocchie della diocesi si preparano a un cambiamento di rotta, portando nuova energia e direzioni diverse alle comunità. Dal 1° settembre 2025, la mappa religiosa della città subirà una interessante trasformazione, pronta a influenzare il cammino spirituale di migliaia di fedeli. Scopriamo insieme come si evolverà questa importante fase di rinnovamento.

Firenze, 5 giugno 2025 – Trasferimenti e nuove nomine: cambia la geografia delle parrocchie di Firenze e della sua diocesi. L'arcivescovo Gherardo Gambelli ha infatti reso note le nomine e i trasferimenti nelle parrocchie e negli uffici di curia che entreranno in vigore a partire dal 1 settembre 2025. Le comunicazioni sono state fatte come da tradizione a Montesenario, in occasione dell'assemblea del clero. Gambelli ha iniziato il suo discorso ringraziando “tutti coloro che hanno collaborato con me per ridefinire il quadro del servizio dei sacerdoti sul territorio e degli uffici di curia” e rivolgendo “un grazie particolare a monsignor Giancarlo Corti che con intelligenza, dedizione e cura paterna per i sacerdoti ha ricoperto fino ad ora l'incarico di vicario generale, lo ringrazio anche per l'aiuto generoso e prezioso che mi ha dato in questo anno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it