Diocesi di Como e Provincia di Sondrio uniscono le forze per giovani e soggetti fragili

Un nuovo patto di solidarietà e collaborazione si rafforza tra la Diocesi di Como e la Provincia di Sondrio, unendo le forze per sostenere giovani e soggetti fragili. Con la firma del protocollo, avvenuta presso la sede della Curia in Piazza Grimoldi, si apre un percorso condiviso di interventi concreti e inclusivi. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più solidale e resiliente, pronta a rispondere alle sfide del futuro con impegno e speranza.

È stato approvato e oggi sottoscritto dal presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola e dal Vescovo della Diocesi di Como, il Cardinale Oscar Cantoni, presso la sede della Curia in Piazza Grimoldi, il protocollo d'intesa tra la Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como.

