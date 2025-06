Difesa Crosetto | Gli Stati Uniti in riunione Nato hanno chiesto di portare la spesa al 5%

Nel cuore del dibattito internazionale, la difesa di Crosetto si fa protagonista, mentre gli Stati Uniti chiedono un aumento della spesa al 5%. Intervistato dal direttore Maurizio Belpietro a Il giorno della VeritĂ , il ministro affronta temi cruciali come armi, Europa, Ucraina e Gaza. Una discussione che mette in luce le sfide di un mondo in continuo cambiamento e le strategie italiane per affrontarle. Continua a leggere per scoprire i dettagli esclusivi.

Intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, il ministro della Difesa sul palco de Il giorno della Verità su armi, Europa, Ucraina e Gaza.

Difesa, Crosetto “Forze Armate unite per cooperare” - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato una nuova era per le Forze Armate italiane, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i diversi corpi militari.

Banca Generali, a maggio raccolta netta a €609 mln, €2.697 mln da inizio anno; forte crescita su investimenti e polizze tradizionali - Così il ministro Crosetto a margine della ministeriale Difesa Nato. "Il tema sul tavolo dei leader ... "da raggiungere in tempi che variano a seconda delle proposte". (RaiNews) "Gli Stati Uniti sono ... informazione.it scrive

Mark Rutte: l'obiettivo 5% del pil in Difesa è per tutti gli stati Nato - Tajani: improbabile tregua in Ucraina prima della fine dell'anno Il presidente russo non può fare la pace "in tempi brevi" e una tregua è improbabile che arrivi prima della fine dell'anno. Lo ritiene ... Lo riporta msn.com

Guerre e Nato, niente 5% ma accelerazione sull’industria della difesa - Se le scelte della Russia “preoccupano”, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della ministeriale Nato a Bruxelles, allora l’Ue deve prepararsi a nuove valutazioni, come l ... Secondo formiche.net

Crosetto: Ue sapra' sostituire soldati Usa con i propri contingenti