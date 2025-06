Diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame | il pericolosissimo trend SkinnyTok viene bloccato dal social Ma il problema resta

Il trend diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame continua a minacciare la salute mentale e fisica dei giovani. Nonostante il blocco dell'hashtag SkinnyTok da parte di TikTok, il problema rimane, alimentato da contenuti dannosi che promuovono una magrezza inaccettabile. È urgente trovare strategie efficaci e responsabilità condivisa per contrastare questa pericolosa cultura della fragilità , perché nessuna ragazza merita di mettere a rischio la propria vita per una semplice idea di perfezione.

Bloccata l’hashtag SkinnyTok, elogio della magrezza estrema Da mesi, l’hashtag imperversa su TikTok, raccogliendo migliaia di view. Davanti alle crescenti preoccupazioni della UE, e su pressione della Francia ma senza alcuna costrizione legale, la piattaforma social ha bloccato l’hashtag in tutto il mondo, riconoscendone i contenuti “malsani”. Ma il problema è tutt’altro che risolto. Adolescenti diafane, con fianchi inesistenti e gambe scheletriche, esaltavano in video visualizzatissimi diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame. Tra le destinatarie anche ragazzine di 12 o 13 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame: il pericolosissimo trend “SkinnyTok” viene bloccato dal social. Ma il problema resta

