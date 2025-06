Diego Lopez Juventus colpo di scena | Comolli adesso ha un nuovo preferito sceglierebbe lui come nuovo ds bianconero

Nel mondo del calcio, i colpi di scena sono all’ordine del giorno, e questa volta il focus si sposta sulla Juventus. Secondo gli aggiornamenti di Tuttosport, Damien Comolli avrebbe un nuovo favorito tra i candidati per diventare il prossimo direttore sportivo bianconero: si tratta di Diego Lopez, ex Lens. La scelta potrebbe rivoluzionare la strategia del club, aprendo nuovi scenari e speranze per il futuro della Juventus.

Come riportato questa mattina da Tuttosport Damien Comolli apprezza molto l'ex Lens Diego Lopez. Tuttavia in questa fase il preferito dall'intero board è Frederic Massara, l'ex Milan che sembra proprio fare al caso della nuova Juve.

Diego Lopez Juventus, l'ex Lens si defila a sorpresa! Novità nella corsa dei bianconeri al nuovo direttore sportivo - La Juventus è in fermento: l'ipotesi Diego Lopez si allontana, ma la ricerca del nuovo direttore sportivo continua a tenere banco.

Continua il toto nomi per il nuovo DS della Juventus Tra i candidati, oltre a Massara, Diego Lopez e Salihamidzic, è spuntato anche il nome di Javier Ribalta? Lavorava per la Juventus come caposcout, mentre adesso si trova all’AEK Atene ? #Juventus Tweet live su X

The discussion is still ongoing for the role of sporting director at #Juve. The last doubts should be resolved between today and tomorrow. Frederic #Massara, at this moment, is ahead of the ex bianconero player Hasan #Salihamidzic and Diego J. #Lopez. Tweet live su X

