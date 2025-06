Diario di cella di Gianni Alemanno | cammina male non ci vede e non ci sente cosa ci fa in carcere?

Oggi, invece di concentrarci su pentole e coperchi, voglio parlarvi di un tema cruciale: la dignità umana e il rispetto dei diritti in carcere. In questo giorno speciale, la Festa della Repubblica, ricordiamo l’articolo 27 che sancisce il divieto di trattamenti disumani e il dovere di rieducare. Un monito importante, anche quando le parole arrivano da una giovane psicologa, forse… perché le questioni di umanità meritano sempre attenzione.

di Gianni Alemanno * Oggi non parliamo di pentole e di coperchi, ma di cose molto più serie Perche è il 2 giugno, Festa della Repubblica e della Costituzione italiana, che all’art. 27 sancisce il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e il dovere di tendere alla rieducazione del condannato. E anche perché così sono stato redarguito (“abbiamo ben altri problemi!”) da una giovane affascinante psicologa, marcatamente de’ sinistra ma molto seria e rigorosa nel suo lavoro di sostegno ai detenuti. Oggi parliamo di Roberto C., 77 anni, che si sta spegnendo nel Reparto G8 per letà e la mancanza di cure. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it