Dialoghi sul futuro dell’Europa I problemi e le possibili soluzioni

Non è un semplice convegno, ma un’opportunità unica di dialogo e confronto sul futuro dell’Europa tra imprese, istituzioni, media, accademici e studenti. La “Conferenza sull’Europa del futuro” alla Certosa di Pontignano, dal 19 al 21 giugno, rappresenta un momento cruciale per affrontare i problemi e cercare soluzioni condivise. Con Francesco Grillo, docente alla Bocconi e direttore del Think Tank Vision, l’evento promuove una riflessione aperta e costruttiva.

"Non è un semplice convegno, ma l’occasione per costruire una piattaforma di dialogo sul futuro dell’Europa tra imprese, istituzioni, media, accademici, studenti". Insiste molto sulla parola " dialogo ", presentando la “ Conferenza sull’Europa del futuro che si terrà alla Certosa di Pontignano di Siena dal 19 al 21 giugno, Francesco Grillo (nella foto), docente alla Bocconi, direttore del Think Tank Vision che organizza l’appuntamento giunto alla sesta edizione. "Un dialogo quantomai multipartisan – precisa Grillo – perché ora più che mai c’è bisogno di un confronto tra idee e posizioni diverse, per suggerire soluzioni in una fase tanto difficile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dialoghi sul futuro dell’Europa. I problemi e le possibili soluzioni

