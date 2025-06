Di Punto in Bianco a Udine il 4 luglio 2025

di punto in bianco a Udine il 4 luglio 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per vivere una serata di stile, eleganza e convivialità. Dopo il successo straordinario dello scorso anno, l’attesa cresce, e gli organizzatori promettono un’esperienza ancora più sorprendente, con scenografie mozzafiato e un’atmosfera magica che unisce tutta la città sotto un cielo stellato. Prepariamoci a un evento che lascerà il segno nel cuore di tutti…

Dopo il successo dello scorso anno, quando la città si è nuovamente tinta di bianco dopo sette anni d’attesa, Udine si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena più elegante e originale dell’estate. Oltre 4000 partecipanti dodici mesi fa avevano animato Piazza Primo Maggio con scenografici allestimenti, abiti total white e tavolate curate nei minimi dettagli. Anche quest’anno, l’evento organizzato sin dalla prima edizione dall’agenzia Emporio ADV, con il supporto del Comune di Udine e di PromoTurismoFVG, tornerà ad animare il capoluogo friulano. La data da segnare in calendario è il 4 luglio, quando il celebre flash mob conviviale tornerà a sorprendere i partecipanti con un mix di eleganza, creatività e divertimento. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Di Punto in Bianco, a Udine il 4 luglio 2025

