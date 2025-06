‘Di martedì’ la sera a Bagnacavallo tra musica giochi e negozi aperti

Ogni martedì sera, Bagnacavallo si trasforma in un vivace palcoscenico di eventi, creando un’atmosfera unica tra musica, giochi e negozi aperti. Promossa dalla rete ‘Bagnacavallo fa Centro’ con il supporto del Comune e delle associazioni, questa iniziativa invita cittadini e visitatori a vivere il centro storico come mai prima d’ora. Preparati a immergerti in tre serate di divertimento e scoperta, perché l’estate a Bagnacavallo sta per cominciare!

A Bagnacavallo torna ‘Di martedì’, iniziativa promossa dalla rete di imprese ‘Bagnacavallo fa Centro’ con il Comune, le associazioni di categoria e quelle di volontariato. Si comincia martedì 10 giugno: per tre martedì consecutivi, per le vie e le piazze del centro storico, ci saranno mercatini, musica, giochi e animazioni, esibizioni sportive, street food e negozi aperti. Il palco di piazza della Libertà ospiterà tre spettacoli dalle 21: martedì 10 giugno torneranno i Moka Club tra dance e pop, martedì 17 i Basterd Jazz proporranno musica dagli anni 90 a oggi, mentre martedì 24 salirà sul palco Vittorio Bonetti, che accompagnato dalla sua band presenterà ‘A Bagnacavallo ci sono stato con Bonetti’, una serata con le canzoni di Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Di martedì’ la sera a Bagnacavallo tra musica, giochi e negozi aperti

