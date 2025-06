Di Gregorio Juventus non è scontata la permanenza del portiere | ci sono novità dopo le voci su Donnarumma! Tutti gli aggiornamenti

Le voci di mercato infiammano l’ambiente Juventus: il futuro di Michele Di Gregorio, portiere rivelazione arrivato lo scorso anno, è ora al centro di attente valutazioni. Mentre si fa strada l’ipotesi di una permanenza stabile, non mancano i segnali di possibili cambiamenti, soprattutto alla luce delle recenti voci su Donnarumma. La situazione resta in evoluzione: cosa riserverà il destino di Di Gregorio? L’attesa cresce, e i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire il suo futuro in bianconero.

sull’ex Monza. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Michele Di Gregorio, portiere arrivato alla Juve la scorsa estate e su cui il club bianconero ha intenzione di puntare per molti anni. Tuttavia non si può escludere a priori una sua cessione, soprattutto nel caso in cui il mercato Juve dovesse approfondire i discorsi relativi a Donnarumma. Sull’ex Monza ci sono diversi club inglesi ma occhio anche alle piste italiane, tra queste Roma e Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, non è scontata la permanenza del portiere: ci sono novità dopo le voci su Donnarumma! Tutti gli aggiornamenti

