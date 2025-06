Di Gregorio ceduto in Serie A | Donnarumma alla Juve

Il calcio italiano si prepara a nuovi capitoli: dopo un anno in bianconero, Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare la Juventus, con il suo futuro ancora avvolto nel mistero. Intanto, Stefano 'Di Gregorio' è stato ceduto in Serie A, aprendo nuove prospettive nel mercato dei portieri. Le voci e le strategie delle società promettono di tenere tutti col fiato sospeso: quale sarà il prossimo passo? Restate con noi per scoprirlo.

Le ultime sul futuro dei due portieri italiani. Dopo un anno in bianconero, l’ex Monza è pronto già a salutare: la situazione Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Il portiere italiano, dopo aver vinto la Champions League con la maglia del Psg, potrebbe cambiare aria. (LaPresse)- Calciomercato.it E’ un’ipotesi che il suo agente ha fatto intendere: ogni porta relativa al futuro, infatti, è stata lasciata aperta da Enzo Raiola durante le sue interviste. Non ha chiuso nemmeno al Milan, ma al momento appare difficile ipotizzare un suo ritorno in rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Di Gregorio ceduto in Serie A: “Donnarumma alla Juve”

In questa notizia si parla di: Donnarumma Gregorio Ceduto Serie

Di Gregorio Juventus, non è scontata la permanenza del portiere: ci sono novità dopo le voci su Donnarumma! Tutti gli aggiornamenti - Le voci di mercato infiammano l’ambiente Juventus: il futuro di Michele Di Gregorio, portiere rivelazione arrivato lo scorso anno, è ora al centro di attente valutazioni.

Di Gregorio ceduto in Serie A: “Donnarumma alla Juve” - Le ultime sul futuro dei due portieri italiani. Dopo un anno in bianconero, l'ex Monza è pronto già a salutare: la situazione ... Riporta calciomercato.it

Donnarumma in Serie A: blitz dopo la finale Champions - Donnarumma in Serie A ultim'ora clamorosa sul portiere ex Milan ambito dall'Inter e non solo. Cosa sta accadendo ... Secondo calciomercato.it

Donnarumma in Serie A, quadriennale da 32 milioni: che ritorno - Gigio Donnarumma sta vivendo una stagione importante al PSG ma a fine anno le cose potrebbero cambiare. Spunta il ritorno in Serie A A dispetto di una stagione con tanti momenti estremamente ... Secondo diregiovani.it