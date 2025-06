Detesto quelli della mia età che si lamentano sempre dei giovani | la stoccata di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi, attrice e donna di grande spessore, si distingue sempre per la sua sincerità e il coraggio di dire ciò che pensa. Con una battuta pungente, ha stuzzicato i detrattori dell'odierna generazione, sottolineando come i giovani siano più preparati e motivati che mai. La sua voce, autentica e senza paura, continua a risuonare forte nel panorama culturale italiano, lasciando un segno indelebile e invitandoci a riflettere sulla vera natura del progresso.

“ Detesto quelli della mia età in poi che si lamentano sempre dei giovani. Oggi i giovani si preparano molto di più per fare questo mestiere”. Paola Cortellesi parla poco ma ogni volta che lo fa lascia il segno: perché non dice mai cose banali e perché non ha paura di esporsi. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi aprendo l’edizione 2025 de Il Cinema in Piazza, rassegna estiva curata dai ragazzi del Piccolo America a Trastevere, nel cuore di Roma, dov’è stata proiettata la versione restaurata di Una giornata particolare. Il capolavoro di Ettore Scola è fondamentale per la formazione della Cortellesi, come ha spiegato lei stessa dialogando con lo scrittore Antonio Monda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it