Denso altri sei mesi di cassa integrazione | firmato l’accordo al Ministero

Denso rinnova il suo impegno per i lavoratori di San Salvo, siglando un accordo che prolunga di altri sei mesi la cassa integrazione straordinaria. Un passo importante che testimonia la volontà di tutelare l’occupazione e affrontare insieme le sfide economiche. Durante il tavolo al ministero del lavoro, tutte le parti si sono confrontate con responsabilità e collaborazione, gettando le basi per un futuro più stabile e sostenibile per la comunità.

Nuova proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Denso Manufacturing di San Salvo. L'accordo è stato siglato ieri al ministero del lavoro, durante il tavolo di confronto tra l'azienda, i sindacati, le associazioni datoriali e la Regione, rappresentata dall'assessore.

