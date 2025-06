Denisa uccisa e decapitata L’assassino confessa | Ecco perché l’ho fatto

Una tragedia sconvolgente scuote Prato: Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena, ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, svelando dettagli agghiaccianti e il movente dietro questa tragica vicenda. La sua ammissione apre uno squarcio sulle ragioni che lo hanno portato a commettere un gesto così estremo, lasciando la comunità sgomenta e le indagini ancora in corso. Ecco cosa si nasconde dietro questa terribile storia.

Prato, 5 giugno 2025 – L'ha uccisa nella stanza del residence di via Ferrucci, soffocandola. Poi le ha tagliato la testa e l'ha chiusa in valigia per portarla a Montecatini Alto dove si è disfatto del corpo. Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni di origini romene, ha confessato di aver ucciso Maria Denisa Paun, la escort di 30 anni di origine romene sparita dal residence Ferrucci a Prato la notte tra il 15 e 16 maggio. E' accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Trovata morta Denisa, la donna scomparsa a Prato: fermato un uomo per omicidio. Corpo decapitato L'uomo ha riferito agli inquirenti di essere stato un cliente della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it