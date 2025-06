Denisa Maria Paun scomparsa a Prato confessa una guardia giurata | Mi ricattava per questo l’ho uccisa E racconta di aver ucciso un' altra donna nel 2024

Una tragica verità emerge dalle oscure ombre di Prato e Montecatini: Denisa Maria Paun scomparsa, e ora la confessione inquietante di Vasile Frumuzache. Le accuse di ricatto e omicidio scuotono la città, rivelando un quadro di violenza e inganno che lascia senza fiato. La vicenda getta luce su un caso che ha sconvolto l’intera comunità, e il mistero dietro questa tragica catena deve essere ancora completamente svelato.

Il corpo della donna è stato trovato mercoledì a Montecatini: è stata uccisa il giorno della scomparsa nella sua camera di albergo a Prato. Poi è stata fatta a pezzi e nascosta nella valigia. Vasile Frumuzache ha confessato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Denisa Maria Paun scomparsa a Prato, confessa una guardia giurata: «Mi ricattava, per questo l’ho uccisa». E racconta di aver ucciso un'altra donna nel 2024

In questa notizia si parla di: Scomparsa Prato Uccisa Denisa

Donna scomparsa a Prato, si indaga per sequestro di persona - A Prato si indaga per sequestro di persona dopo la scomparsa di Denisa Maria Adasi, 30 anni, residente in città.

Denisa Paun, il giallo risolto: la escort scomparsa uccisa da una guardia giurata. Il corpo della 30enne, scomparsa il 15 maggio da Prato, è stato trovato in un roveto a Montecatini Terme. https://lamilano.it/pistoia/montecatini-terme/denisa-paun-il-giallo-risolto-l Partecipa alla discussione

#MariaDenisaAdas, la escort 30enne scomparsa da #Prato dalla notte tra il 15 e 16 maggio, è stata uccisa e il suo corpo nascosto. Quindi nessun allontanamento volontario per la ragazza di origini romene, nessuna fuga misteriosa. Il cadavere della donna l Partecipa alla discussione

Denisa Maria Paun scomparsa a Prato, confessa una guardia giurata: «Mi ricattava, per questo l’ho uccisa» - Il corpo della donna è stato trovato mercoledì a Montecatini: è stata uccisa il giorno della scomparsa nella sua camera di albergo a Prato. Poi è stata fatta a pezzi e nascosta nella valigia. Vasile F ... Da vanityfair.it

Denisa Paun uccisa e poi decapitata. Il killer confessa: "Mi ricattava". Il corpo in un trolley - " Mi ricattava, per questo l’ho uccisa ", ha detto l’uomo, ammettendo il delitto. Frumuzache, anche lui romeno, è sposato, padre di due figli, residente a Monsummano Terme. Sostiene che Denisa gli ... Scrive tg.la7.it

Maria Denisa Adas, guardia giurata confessa: «L'ho uccisa perché mi ricattava, voleva 10mila euro». Chi è Vasile, 32 anni, sposato e con figli - Un drammatico epilogo per il caso di Maria Denisa Adas, la trentenne romena scomparsa da Prato il 15 maggio scorso. Vasile Frumuzache, 32 anni, connazionale della vittima e guardia giurata, ... Da msn.com

Omicidio Denisa, confessa l'uomo arrestato: Mi ricattava - Ore 14 del 05/06/2025