Denisa Maria Adas le parole della mamma | “Il killer deve rimanere in carcere tutta la vita”

Nel silenzio profondo del dolore, la madre di Denisa Maria Adas esprime con parole appena sussurrate la sua ferma convinzione: "Il killer deve rimanere in carcere tutta la vita". Un dolore che si fa strada tra le lacrime e le poche frasi condivise con le amiche più care, testimoni di un lutto che scuote le fondamenta di una famiglia. Continua a leggere, perché la verità e la giustizia meritano di essere ascoltate.

La madre di Denisa è chiusa nel suo dolore dopo aver saputo del ritrovamento del cadavere di sua figlia. Non riesce a parlare e affida poche frasi alle amiche più care della figlia, accorse da lei per starle vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

